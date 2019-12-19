ليام هيمسورث يتعرض للمساءلة القانونية بسبب صورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم والممثل الأسترالي الوسيم، ليام هيمسورث، مؤخرًا، لرفع دعوى قضائية ضده، من الممكن أن يكون الحكم فيها بغرامة مالية قد تصل إلى 150 ألف دولار.

وبحسب تقرير نشره موقع “E! News”، يجرى في الوقت الحالي مقاضاة نجم “The Hunger Games” بسبب الاستخدام غير المصرح به لصورة منشورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت واحدة من أكبر وكالات التصوير قد قامت برفع دعوى على الممثل، بعد أن قام بمشاركة صورة على حسابه بإنستجرام، لم يكن يملك الحق في نشرها دون إذن، وهو ما يعد تعديًا على حق المؤلف.

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وتعود الصور إلى يوليو عام 2018 عندما كان النجم العالمي البالغ من العمر 29 عاما، يصور في الهواء الطلق فيلم “Isn’t It Romantic”، قام ببطولته مع النجمة الشهيرة ريبل ويلسون وبريانكا شوبرا جوناس، حيث شارك ليام صورة خاصة لمجموعة الفيلم.

ويشير تقرير الموقع إلى أن هيمسوورث، نشر الصورة على قصته في موقع التواصل انستجرام مرة واحدة في يوليو 2018 ومرة أخرى في يونيو من هذا العام.

وتحتوي المرة الثانية على ميزة السحب للأعلى في قصته على إنستجرام، وهي ميزة تزيد التفاعلية من المتابعين، وتعمل على تشجيع الناس على التصويت لفيلم “Isn’t It Romantic” لجوائز “Choice Movie Awards”.

وذكرت الأخبار أن هيمسورث قد ينتهي المطاف به بدفع ما يصل إلى 150 ألف دولار، فيما قال موقع “فوكس نيوز” نقلًا عن “وكالة الصور” المعنية بالأمر أنهم “لا يعلقون على أي مسائل قانونية”، كما لم يستجب ممثلون لهيمسورث لطلب فوكس نيوز للتعليق.