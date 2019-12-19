بيرين سآت تتألق في حفل مسلسلها الجديد بإطلالة شديدة الأناقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقامت أسرة مسلسل «الهدية» حفل حضره فريق العمل، وذلك قبل أيام على عرض أول حلقات المسلسل المنتظر عبر شبكة Netflix.

بطلة المسلسل، النجمة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» كانت في مقدمة الحضور، بالإضافة للفنان محمد جونسور،ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجير،، وغيرهم، وقد نجحت الفنانة الشابة في سرقة فلاشات المصورين بأناقة لافتة، بعيدة عن الإثارة، حيث ارتدت فستان أبيض ثلجي أنيق، وتزينت بماكياج بسيط، ولملمت شعرها بتسريحة زادت طلّتها جاذبية.

عدد كبير من نجوم الدراما التركية حرصوا على تهنئة فريق عمل «الهدية» المقرر أن يبدأ عرضه يوم 27 ديسمبر المقبل، وحضروا الحفل، ومن أبرزهم، الفنانة التركية إلتشين سانجو وحبيبها، رجل الأعمال يونس أوزديكان.

«الهدية» هو العمل الذي استأنفت به بيرين سآت نشاطها الفني بعد فترة غياب ليست قصيرة بعد مسلسلها الأخير «السلطانة كوسيم» بموسمه الأول، وتدور أحداثه حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم.