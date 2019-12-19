جينيفر لوبيز بجسد ممشوق في سن الـ 50 .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تتمتع النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، برشاقة عالية وجسد ممشوق، وهو الذى يميزها بين نجمات جيلها.

ورغم أن النجمة العالمية أكملت عامها الـ50، حيث توقع البعض أن نسبة اهتمامها بنفسها ستقل نسبيًا إلا أن النجمة الشهيرة خلفت كل الظنون.

وكانت عدسات مصوري الباباراتزي قد التقطت عدة صور لجينيفر لوبيز خلال توجهها لـgym في ميامى كجزء من روتينها اليومى.

النجمة العالمية جينيفر لوبيز، كانت ترتدي ملابس رياضية بإحدى درجات اللون الوردي من تصميم دار “Niyama Sol” بـ62 جنيهًا إسترلينيًا، كما اختارت أن تظهر بنظارة شمس بنفس اللون وحذاء رياضي باللون الأبيض.

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وبعد انتهائها من التدريبات الرياضية كان في انتظارها خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز، واستقلت لوبيز سيارتها الفارهة ذات اللون الأحمر.

وعلى جانب أخر، أشعلت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، السجادة الحمراء، مؤخرا، خلال حفل توزيع جوائز Gotham Independent Film، حيث ظهرت بإطلالة متميزة، وأنيقة.

وتحتفل، خلال الفترة الحالية، النجمة العالمية بنجاح فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم Hustlers المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان “The Hustlers at Scores”، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، يجتمعن معا للاستفادة من عملاء وول ستريت، وهو الفيلم الذي تقوم لوبيز بعمل جولات تروجيه له.

فيلم “Hustlers” من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم