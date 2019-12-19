لأول مرة.. أحمد عز راقص ومغني في «علاء الدين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج والمنتج المصري مجدي الهواري، الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتج لعرض مسرحية “علاء الدين”، عن تفاصيل العرض وكيف جاءته فكرته.

مجدي الهواري، قال في فيديو نشره عبر صفحة “كايرو شو”، على موقع “فيس بوك”: “علاء الدين من وقت مشاهدتي لها في إنجلترا وأنا أشعر بالغيرة الشديدة لأننا المفروض أولى بعلاء الدين”.

وأوضح أن التكنولوجيا التي تقدم خلال العرض لم تقدم قبل ذلك، كما أنها تمثل تحدي للفنان أحمد عز، والذي يقدم عروض مسرحية لأول مرة ومسئولية كبيرة، مؤكدًا أن موهبته ساعدته على أنه يفهم التكنيك.

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كما أكد أن هناك عدة مفاجآت يتضمنها عرض “علاء الدين”، حيث إن النجم أحمد عز نفسه هو من يغني بصوته الأغنية التي صاحبت الفيديو الدعائي للمسرحية، والتي تنطلق لأول مرة يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية.

وأوضح أن أحمد عز، سيكون راقصًا في العروض الاستعراضية التي تقدم خلال المسرحية وذلك إلى جانب صوته في الغناء.

مسرحية “علاء الدين، بطولة أحمد عز، وتارا عماد، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل.