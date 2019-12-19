ميريام فارس توقف حفلها بالسعودية بسبب أحد الحضور.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوقفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفلها الغنائي الأول في موسم الرياض والذي تنظمه الهئية العامة للترفية بالسعودية.

وطلبت ميريام فارس من فرقتها الموسيقية التوقف عن العزف بعد ملاحظتها من على المسرح إغماء أحد حضور الحفل وطلبت في الميكرفون حضور إسعاف لإنقاذ الشخص المغمى عليه.

وكانت ميريام فارس، قد بدأت حفهلا الغنائي على نفمات أغنية “قومي”، ولكنها تخلت عن رقصتها الشهيرة والتي ذاع صيتها بعد طرح الأغنية على موقع “يوتيوب”.

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وقدمت ميريام، باقة مميزة من أهم أغانيها التي عرفها الجمهور بها واختتمت حفلها الغنائي بأغنية “حبيبي سعودي”، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت ميريام، قد عبرت عن سعادتها لمشاركتها في موسم الرياض، قائلة: “حلم وعم يتحقق كنت كل عمري أحلم إني اقف على خشبة مسرح بالسعودية وأحيي حفلا جماهيريًا وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللي بدي أشكره على هذا التطور والإزدهار الذي تشهده المنطقة يوم بعد يوم”.

وأضافت: “بكل صراحة أخباركم تصل ليس للوطن العربي فقط ولكن للعالم كله كل العالم يحكي عن السعودية والإزدهار الذي يحدث فيها، و اسمحولي أقدم شكر وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، والذي أسميه عراب الفن العربي لأنه إنسان يحب الفن ويقدره ويعطيه حقه وأكيد بدي أشكر شركة روتانا الأستاذ سالم الهندي وكل القائمين على هذا الحفل وإنجاحه”.