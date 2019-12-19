تكريم علي الحجار بجائزة السلطان قابوس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كُرم الفنان المصري علي الحجار، بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون، في الدورة الثامنة لعام 2019، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.

وعبر الفنان علي الحجار، عن سعادته بالتكريم مؤكدًا أنه قيمة وإضافة كبيرة له في مسيرته الفنية وتسعده على المستوى الشخصي، و لكونه أول مطرب عربي يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون.

وأضاف خلال لقائه مع فضائية “عمان الثقافية”، على هامش احتفالية تكريم الفائزين بالجائزة، أن جائزة السلطان قابوس لها قيمة أدبية ومادية كبيرة لأي فنان، ويجب أن تحذو الدول العربية حذو عمان في تنشيط الثقافة.

وأوضح أن تنشيط الفن والثقافة لا يقل أهمية عن تطوير الزراعة والصناعة والجيوش، موجهًا الشكر للسلطان قابوس لرعايته لهذه الجائزة، واستمراريتها على مدار 8 أعوام.

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وقبل صعود الفنان علي الحجار للمسرح، تم عرض شريط تسجيلي عن سيرة الفننا الذاتية جاء فيها: من مواليد مصر عام 1954 كان نشأته في بيت فني فوالده الموسيقار إبراهيم الحجار تخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1979.

وأضافت، وضعه القدر على مسامع الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي أعجب بصوته فتكفل برعايته وتدريبه لمدة عامين صدر له العديد من الألبومات منها “سهرة مع علي الحجار”، وألبوم للأطفال “كنت فين يا علي”، لمعرفته أهمية ترسيخ القيم السليمة للطفل بأبسط وأسهل طريقة للتواصل وهي الغناء.

كما أصدر ألبوم “اعذريني”، عام 1981 والذي حقق مبيعات تزيد عن 4 ملايين شريط في عام واحد، لتتوالى الإصدرات منها “الأيام، لم الشمل، أصحى يناير، وضحكة وطن، شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية والتفزيونية والمسرحيات إنه المطرب علي إبراهيم علي الحجار”.

وصعد الفنان علي الحجار بعدها وتسلم الدرع التكريمي، وتبعه في التكريمات الأديب والشاعر باسم فرات، والذي فاز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في فرع الآداب مجال أدب الرحلات.