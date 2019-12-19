72 عملا من 35 دولة في "أسوان لأفلام المرأة"

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير/شباط، بمشاركة 72 فيلما تمثل 35 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، أن 135 شابا وفتاة من أبناء محافظة أسوان، التي تستضيف المهرجان، يشاركون في أنشطة وورش عمل منتدى نوت.

وأوضح أن مجموعة من كبار نجوم السينما المصرية والعربية والأفريقية والعالمية يحضرون فعاليات الدورة الرابعة، من بينهم الإسبانية فيكتوريا آبريل ضيفة شرف المهرجان.

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وانطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الأولى في 2017 تزامنا لاختياره عاما للمرأة في مصر.

ويضم المهرجان مسابقتين رسميتين إحداهما للأفلام الطويلة والأخرى للأفلام القصيرة بأنواعها الروائية والتسجيلية والتحريك.

كما يشمل المهرجان أقساما أخرى مثل (بانوراما الأفلام المصرية) و(خارج المسابقة الرسمية) و(أفلام من سلا) الذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المهرجان والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المغرب.

وتحمل جوائز المهرجان أسماء فنانات مصريات تكريسا لهدف المهرجان بتسليط الضوء على المرأة ودورها في الفن. وتحمل جائزة (أفضل ممثلة) اسم الراحلة سعاد حسني و(أفضل ممثل) اسم نادية لطفي و(أفضل سيناريو) اسم لطيفة الزيات و(أفضل إخراج) اسم بهيجة حافظ.