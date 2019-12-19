حجب "الجائزة الكبرى" بمهرجان الكويت المسرحي

حجبت لجنة تحكيم الدورة الـ20 بمهرجان الكويت المسرحي، الأربعاء، جائزة أفضل عرض متكامل "الجائزة الكبرى" دون مبررات.

وقال عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس لجنة التحكيم علي العنزي: "رأت اللجنة أن اللائحة المنظمة لعمل المهرجان توضح أن هدف المهرجان هو رفع مستوى الحركة المسرحية الكويتية، والوقوف على خشبة المسرح يجب أن يكون استحقاقا لهذا السبب".

وتابع: "حرصا من اللجنة على ضرورة الالتزام بمعايير الارتقاء إلى العمق المسرحي، تقرر بإجماع الأعضاء وفق ما تتيحه اللائحة المنظمة لعمل المهرجان حجب جائزة أفضل عرض متكامل".

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وأقيم حفل الختام على مسرح الدسمة بحضور الفرق المتنافسة وجمع من المسرحيين والنقاد والإعلاميين من الكويت وخارجها.





وتنافست على جوائز المهرجان الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 6 عروض مسرحية، وفازت بجائزة أفضل ممثلة واعدة هيا السعيد عن دورها في مسرحية "نكون أو لا نكون" بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل واعد إلى يوسف بوناشي عن دوره في مسرحية "هاديس".

وفازت بجائزة أفضل ممثلة في دور أول سماح عن مسرحية "هاديس" بينما فاز يوسف البغلي بجائزة أفضل ممثل دور أول عن مسرحية "سهد" لفرقة مسرح الشباب، وحصل على جائزة الإخراج أحمد العوضي عن مسرحية "هاديس" لفرقة المسرح الكويتي.

وحصدت مسرحية "نكون أو لا نكون" جائزتي الأزياء والإضاءة، فيما حصدت مسرحية "كوميديا بلا ألوان" جائزتي المؤثرات الصوتية والتأليف، ونالت مسرحية "البارج" جائزة الديكور.