راسل كرو يجسد شخصية الطاهي الشهير "ماركو بيير وايت" في فيلم جديد

القاهرة – لايف ستايل
كشف الطاهي الشهير ماركو بيير وايت صاحب أشهر برنامج للطهي في الفترة من عام 2004 إلى 2009، عن تجسيد النجم البريطاني راسل كرو لشخصيته في فيلم عن حياته يقوم «كرو» بإخراجه وكتابة السيناريو الخاص به.
وقال بيير وايت - في حديثه لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية -«لقد وقعت للتو على العقد لإنتاج الفيلم، حيث سيقوم كرو بكتابة السيناريو على أن تقوم شركته الفنية بإنتاجه»، مضيفا أن الفيلم «كان في مرحلة التخطيط منذ 5 سنوات، حيث انضم ريدلي سكوت في وقت سابق إلى فريق الإخراج، ومع تنامي معرفتي بكرو فكرت أن شخص راسل كرو سيكون الأفضل لتجسيد شخصيتي وتصوير تفاصيل حياتي».
واشتهر بيير وايت في التسعينيات عندما أصبح رئيس الطهاة في مطعم «هارفيز» في لندن وهو في الرابعة والعشرين من العمر، وفي الثالثة والثلاثين من عمره أصبح أصغر طاهي يحصل على 3 نجوم ميشلان في مجال الطهي الراقي.
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