الأميركية جنيفر غروت تجذب الأنظار باللغةِ العربية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفت المغنية الأميركية جنيفر غروت باليوم العالمي للغةِ العربية على طريقتها. فألقت قصيدة بلغةِ الضاد بكل إتقانٍ. وخاطبت الجمهور بعدها بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص على "تويتر" باللغةِ الإنجليزية قائلة أنها منفتحة على ملاحظاتهم للتصحيح في حال كانت قد أخطأت بالأداء. وفيما أطلقت زغرودة في نهاية حديثها، أرفقت الفيديو بتعليقٍ كتبت فيه أنها تأخرت للإحتفاء باليوم العالمي لهذه اللغة الجميلة التي تحبها جداً.



وفيما كانت ملفتة تعليقات الثناء التي وردت على تغريدتها تعبيراً عن إعجابهم بإتقانها للقصيدة، تداول رواد التواصل فيديو آخر لهذه النجمة الشابة التي فاجأت الجمهور العربي والمسلمين بشكلٍ خاص بتلاوة سورة "الكرسي" القرآنية باللغةِ العربية وبدون أخطاء. حيث تداول رواد مواقع التواصل الفيديو معبرين عن إعجابهم بانفتاحها ورسالتها العابرة إلى الثقافات الأخرى لاسيّما أنها لا تجيد التحدث بلغتهم

يشار إلى أنها شاركت في برنامج "أراب غوت تالنت" بموسمه الثالث في العام 2013. واستطاعت بلوغ مراحل متقدمة في المسابقة الشهيرة بعدما قدمت مجموعة من الأغاني الطربية العربية موضحة أنها تستطيع حفظ كلمات الأغاني بأي لغة دون أن تجيدها.

