شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ليس الأول.. نجوم الغناء كُتّاب فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم تامر حسنى لطرح أحدث أفلامه "الفلوس" يوم 25 ديسمبر الجارى، وهو من قصته، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، وهى ليست المرة الأولى التى يكتب فيها نجم الجيل أفلامه، إذ بدأها بحالة حب، وبعدها عمر وسلمى، ثم نور عينى وأخيرا البدلة، كما بدأ تامر تصوير فيلمه "مش أنا" وهو من قصته ويكتب له السيناريو والحوار أيضا.

مشاركة المطربين فى كتابة أفلامهم ليست الأولى إذ شارك عدد من المغنيين فى كتابة قصص وسيناريوهات أفلامهم بعدما حققوا نجاحا سينمائيا، نسلط الضوء عليهم فى السطور التالية...

النجم محمد فؤاد أحدث بفيلمه إسماعيلية رايح جاى – قصته وسيناريو وحوار أحمد البيه - ثورة سينمائية جديدة، وكانت البداية فى دخول السينما فى طور جديد، وظهر ما يسمى بسينما الشباب، أبطالها محمد هنيدى ، وأحمد السقا وعلاء ولى الدين وهانى رمزى ومنى زكى وحنان ترك وآخرين .

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واستعان فؤاد بقصص واقعية من حياته الشخصية كقصة تعرفه على النجم الراحل عزت أبو عوف، بالإضافة إلى استشهاد أخيه فى الحرب، ورفض الأهل فى البداية إلى دخوله عالم الفن.

بعد نجاح إسماعيلة رايح جاى كتب فؤاد قصص أفلامه التالية وأهمها "رحلة حب" و"غاوى حب"، وفى الدراما كتب قصة مسلسله "أغلى من حياتى"، ليتوقف بعدها فؤاد عن الظهور سينمائيا ودراميا، حتى عرض مسلسل "الضاهر" .

الفنان مصطفى قمر شارك فى كتابة سيناريو وحوار فيلم "فين قلبى" بالمشاركة مع المخرج إيهاب راضى، وذلك قبل إعلانه عن كتابة الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" والذى لم يعلن صناعه موعد عرضه حتى الآن .