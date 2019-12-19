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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صورت الدراما التليفزيوينة صحراء الصعيد؟.. والحقيقة عكس ذلك والان مع تفاصيل الخبر
فى الواقع تجد جبال محافظات الصعيد عبارة عن جنة الله فى أرضه بكل ما تحمله من ثروات ضخمة تبلغ مساحتها 60% عن باقى محافظات مصر.
بالإضافة إلى استصلاح الآلاف ضمن مشروع المليون ونصف فدان وزراعتها بالطرق الحديثة وتصدير إنتاجها للخارج، أما عن المسلسلات الفنية لم تستطع التخلص من قيود وحى الخيال المربوطة بزراعة المخدرات والتهريب أو مساكن المطاريد حيث تظهر جبال الصعيد بشكل إجرامى على مدار تاريخ الدراما بداية من مسلسل "ذئاب الجبل" والذى كانت تدور أحداثه حول رعب أبناء القرية فى صعود الجبل خوفا من المطاريد ليتبعه مسلسل "الضوء الشارد" وتناوله نفس الفكرة التى اعتمدت على الجبل بأنه مسكن للعناصر الإرهابية واستغلالهم حضن الجبل بالاختباء فيه ليأتى الفنان السورى جمال سليمان بمسلسل "حدائق الشيطان" وتغييره فكرة المطاريد واستبدالها بزراعة المخدرات حتى استطاع مخرج مسلسل "الرحايا" فى تسليط الى الضوء المنطقة الجبلية بمحافظة سوهاج وإظهارها فى ثوب جديد.
كانت تدور أحداث مسلسل الرحايا حول طبيعة العمل بالمحاجر بصور فنية نالت إعجاب أبناء محافظة سوهاج وقتها ورغم ذلك لم تكتمل الصورة التى حاول المخرج الاقتراب منها بسبب وجود مجموعة المطاريد التى تزعمها الريس هضبى واستخدامهم مغارات الجبل ظنا منهم أنها المكان الأمثل للتخفى بداخلها عن أعين الشرطة لتحصل جبال الصعيد على نصيب الأسد من التعتيم الفنى.
وصرح بعض أصحاب المحاجر بمحافظة المنيا لـ"الخليج 365"" بان أعمال الدراما تشوه جبال الصعيد ولا تقدر ما نبذله من تعب للحصول على لقمة العيش بالحلال من بين صخور الجبل بعيدا عن زراعة المخدرات أو تجارة السلاح الموجودة فى أذهان العديد من المواطنين، ويجب على مؤلفى الدراما تناول الصورة الحقيقة للحياة داخل الجبل كنوع من الظهور الفنى الإيجابى لإظهار معالم الصعيد فى كافة مجالاته وتغيير الصورة القديمة لدى الجمهور، خاصة أن هذه النوعية من المسلسلات تنعكس على حياتنا اليومية فى التعامل مع أبناء محافظات الوجه البحرى نتيجة ما يشاهدوه فى المسلسلات والأفلام.
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