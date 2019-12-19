شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صورت الدراما التليفزيوينة صحراء الصعيد؟.. والحقيقة عكس ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظل المنطقة الصحراوية على مستوى محافظات الصعيد لها خصوصيتها فى العديد من المسلسلات، حيث يعتمد مؤلفو الدراما فى تناول المشاهد التشويقة المتعلقة بأسرار الجبل، ففى أغلب المسلسلات تظهر جبال الصعيد بصورة شيطانية وهى عبارة عن مزارع للمخدرات أو مساكن للمطاريد والعناصر الإجرامية لتصبح المنطقة الجبلية وحش يهاجم خيال الجمهور دون الاقتراب من الحقيقة التى تختلف عن جميع روايات المسلسلات الفنية القديمة والجديدة.

فى الواقع تجد جبال محافظات الصعيد عبارة عن جنة الله فى أرضه بكل ما تحمله من ثروات ضخمة تبلغ مساحتها 60% عن باقى محافظات مصر.