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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طرح ديو "سهرانين" لمحمود الليثى وحسام الحسينى والان مع تفاصيل الخبر
الكليب تم تصويره فى أمستردام بهولندا وفيينا بالنمسا واستغرق تصويره يومين، وسوف يعرض على القنوات اليوم .
وأضاف الحسينى قائلا : "أقنعنى الليثى بعدم مشاركة مغنى راب آخر وأصر على مشاركتى معه فى الأغنية.. وتم ذلك وقمنا بتصوير يوم فى امستردام، ثم انطلقنا إلى النمسا أثناء إحياء الليثى لحفل هناك وقمنا بتصوير يوم آخر فى فيينا وكان الجو العام فى التصوير جميل ومريح مع الجمهور الذى شارك معنا فى التصوير وعبر عن معنى ومفهوم السهر وعشاقه فى الكليب.
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