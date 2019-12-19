شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طرح ديو "سهرانين" لمحمود الليثى وحسام الحسينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبى محمود الليثى ومخرج الكليبات ومغنى الراب حسام الحسينى فيديو كليب جديد بعنوان "سهرانين" من كلمات ملاك عادل وحسام الحسينى وألحان محمود الليثى وتوزيع مهاب سامى ومن إخراج حسام الحسينى.

الكليب تم تصويره فى أمستردام بهولندا وفيينا بالنمسا واستغرق تصويره يومين، وسوف يعرض على القنوات اليوم .

من ناحيه أخرى صرح المخرج حسام الحسينى بأنه منذ فترة تقابل مع محمود الليثى واتفقا سويا على عمل أغنية يدور موضوعها عن عشاق سهر الليل والخواطر الجميلة التى تحدث فى هذه الساعات، وبالفعل تم الانتهاء من الأغنية وكانت الفكرة أن يشارك بالغناء مع الليثى مطرب راب أجنبى وقمت بوضع صوتى إلى أن ياتى مغنى الراب ومرت الأيام حتى كانت الصدفة أثناء سفرى إلى هولندا، وفى نفس التوقيت كان قد سافر الليثى إلى هولندا لاحياء عدد من الحفلات هناك، فعرض المنتج مصطفى السويفى علينا تصويرالأغنية هناك.

وأضاف الحسينى قائلا : "أقنعنى الليثى بعدم مشاركة مغنى راب آخر وأصر على مشاركتى معه فى الأغنية.. وتم ذلك وقمنا بتصوير يوم فى امستردام، ثم انطلقنا إلى النمسا أثناء إحياء الليثى لحفل هناك وقمنا بتصوير يوم آخر فى فيينا وكان الجو العام فى التصوير جميل ومريح مع الجمهور الذى شارك معنا فى التصوير وعبر عن معنى ومفهوم السهر وعشاقه فى الكليب.

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