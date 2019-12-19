شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زاب ثروت :قدمت أغنية "ياما" لمواجهة الناظرين للمرأة بنظرة دونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان زاب ثروت فيديو كليب أغنيته الجديدة "ياما"، والذي جمعه مع المطربة دعاء السباعي والموزع الموسيقي ساري هاني وإخراج يارا عياش، وأكد زاب أنه يعتبر الأغنية "حكاية واقعية" تلامس حياة كل بنت مصرية.

وأضاف ثروت، أنه حاول خلالها تجسيد معانات البنات اليومية والحياتية وسط المجتمع، وتحديداً ممن ينظروا للمرأة بنظرة دونية ولا يعطوها الحق في تحقيق طموحاتها، كما أوضح أن قصة الأغنية نفسها مستوحاة من مئات الحكايات المماثلة لفتيات يعانوا من أجل الوصول لأقل أحلامهن حتى لو كان الأمر يتلخص في استكمال الدراسة والحصول على وظيفة.

وأشار زاب ثروت لكون هذه التجربة الغنائية خاصة من نوعها ومغايرة عما قدمه من قبل من أعمال حاول فيها دعم المرأة إلا أنه أكد خصوصية تلك التجربة عن كافة أعماله السابقة.

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يذكر أن الأغنية تغوص في أعماق حياة فتاة بسيطة من الأرياف تدعى "ندى"، عاشت في طفولتها صدمة وفاة أختها بمرض في القلب، لتقرر دراسة الطب والسعي لإيجاد علاج لهذا المرض لتحمي غيرها من نفس المصير، ويجسد الكليب تلك الصعوبات التي واجهتها لإقناع والدها للسفر إلى القاهرة للدراسة وكيفية مواجهة الحياة في المدينة الضخمة وحدها والصراع المجتمعي والفكري، الذي ينتهي في نهاية الكليب بانتصارها وتحقيق حلمها، بتكريم الدكتورة ندى، على اسهاماتها الطبية والبحثية في إيجاد جهاز وعلاج يساعد مرضى القلب وسط فخر أهلها والمجتمع بها.