شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يخت المطرب العالمى "مارك أنتونى" البالغ قيمته 7 ملايين دولار ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجر يخت المطرب مارك أنتوني الزوج السابق لـ جينيفر لوبيز، البالغ تكلفته 7 ملايين دولار، حيث اشتعلت النيران فيه على شاطئ ميامى بولاية فلوريدا، مساء أمس الأربعاء.

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واستغرقت عملية الإطفاء قرابة ساعتين، بعد استجابة فرق إنقاذ مدينة ميامى للنداء وتوجههم لإطفائه، بعد نشرهم فيديو للحريق عبر حسابهم بموقع "تويتر".

ويتضمن اليخت البالغ طوله حوالى 40 مترًا، 5 مقصورات تتسع لـ12 شخصًا ويحتوى على كافة وسائل الراحة، بما فى ذلك منطقة مخصصة للشواء، وتلفزيون يلتقط القنوات الفضائية، وخدمة الواى فاى، وجاكوزى.