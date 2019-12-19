شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بوصول متابعيها لـ 13 مليون بصورة ملائكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة العالمية سلمي حايك الشكر لمتابعيها عبر حسابها على موقع "أنستجرام"، بعد وصولها إلى 13 مليون متابع.

ونشرت سلمى صورة جديدة لها، معلقة عليها :"شكرا على 13 مليون متابع! الرقم ثلاثة عشر هو رقم ملاك يحتوى على عناصر من الأنوثة، وانطلاقة لبدايات جديدة.. لذلك أتمني أن تكون حياتكم مليئة بالملائكة".



سلمي حايك

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وتشارك سلمي حايك حاليا فى بطولة فيلمين هما،Eternals ، مع النجمة أنجيلينا جولى ويشاركهما البطولة أيضا، ريتشارد مادن، كيت هارينجتون، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.

ومن ناحية أخرى تشارك "سلمي حايك" في فيلم Like a Boss مع تيفانى حديش وروز بيرن، ومن المقرر أن يعرض فى دور العرض فى الولايات المتحدة فى 10 يناير من العام المقبل.