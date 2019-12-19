شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عبير صبرى تبدأ تصوير أول مشاهدها فى "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة عبير صبرى تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنانين محمد رجب وأيتن عامر وإيهاب فهمى، حيث كشفت عن أول صورة من الكواليس بعد التحاقها بأسرة العمل، حيث انتظرت الدخول فى الديكور الخاص بها طوال الفترة الماضية بعدما انشغل ابطال العمل بالتصوير فى ديكورات أخرى.



عبير صبرى تبدأ تصوير الاخر الكبير

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مسلسل "الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

ووفى سياق آخر تواصل عبير تصوير مشاهدها فى فيلم "2 طلعت حرب " مع المخرج مجدى أحمد على مطلع هذا الأسبوع فى أحد المنازل بمنطقة وسط البلد، حيث تشارك فى البطولة إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم محمود قابيل وميدو عادل وأحمد وفيق سمير صبرى ياسمين الخطيب ودلال عبد العزيز وآخرين وتأليف هنزاده فكرى.