رحيل المغنى كينى لينش عن عمر 81 عاما.. من أوائل مطربى البوب "السمر"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الممثل ومغني البوب البريطاني ​كيني لينش​، والذي اشتهر بتقديم العديد من البرامج التليفزيونية في مقدمتها "سيوني"، وذلك عن عمر ناهز 81 عاماً.

ولد لينش في ستيبني، شرق لندن، عام 1938، لأب من بربادوس (إحدى جزر الأنتيل الصغيرى المطلة على المحيط الأطلسي)، ولأم ذات أصول بريطانية وجامايكية، وكان رائداً في تمثيل أصحاب البشرة السوداء في صناعة الترفيه، في المملكة المتحدة بصفته موسيقياً.

وهو من أوائل نجوم موسيقى البوب السود في البلاد، وقام بجولة مع فرقة البيتلز ، وسجّل أفضل 10 أغاني من بينها "Up On The Roof" عام 1962.