في أولى دوراته.. "البحر الأحمر" بالسعودية يكرم خيري بشارة ويرمم 9 أفلام له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم المخرج خيري بشارة، ضمن نسخته الأولى، التي ستنطلق يوم مارس المقبل، في مدينة جدة.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان لها، إن برامج "العروض الاستعادية/الرتروسپيكتيف" في نسختها الأولى ستكون مخصصة لأعمال المخرج المصري خيري بشارة، أحد رواد سينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي في ثمانينيات القرن الماضي، وصانع موجة سينما الشباب وأفلام الفانتازيا الشعبية في مطلع التسعينات، حيث يتم عرض أفلام المخرج الرائد في عروض جماهيرية على الشاشة الكبيرة طيلة أيام المهرجان، بحضوره الشخصي وعدد من أبطال وبطلات أفلامه.

‏‎وكانت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد رممت في الأشهر الماضية، 9 أفلام لخيري بشارة، عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنيا كإسهام من المؤسسة للعناية بالتراث السينمائي العربي والعالمي.

ومن الأفلام التي تم ترميمها واختيارها للعرض ضمن البرنامج: فيلم "العوامة 70 "1982، فيلم "الطوق والأسورة "1986"، فيلم "يوم مر ويوم حلو "1988"، فيلم "كابوريا "1990"، فيلم "آيس كريم في جليم "1992"، فيلم "حرب الفراولة" "1993"، وفيلم "إشارة مرور"1995".

من جانبه، صرح محمود صباغ مدير المهرجان بأن خيري بشارة يعتبر أيقونة من أيقونات السينما المصرية والعربية التي ألهمت أعماله وتجاربه العديد من مخرجي ومخرجات الأجيال الجديدة لما تضمنته من معانٍ إنسانية عميقة، وأساليب فنية جريئة وأصيلة.

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وأضاف صباغ: "نريد بهذا التكريم تقديم العرفان ل خيري بشارة على مجمل تجربته الحيّة، الذي هو في أصله أيضا تقدير للسينما المصرية ورياداتها المتعاقبة".

وعن عروض أعماله على الشاشة الكبيرة للجمهور، يقول صباغ: نريد استنباط النمط الريادي وحس التجديد الأصيل ليكون حافزاً وإلهاماً وموضوع حوار أمام التجارب الصاعدة، فضلاً على أننا نتيح فرصة أمام الجمهور المحلي لمشاهدة الأفلام التي كانت جزءاً من ذاكرته في نُسخ مرممة حديثة، على شاشات سينما مجهزة، تمنحهم كامل التجربة السينمائية التي ربما تعذّرعليهم معايشتها في الماضي.

يذكر أن‏‎ خيري بشارة تخرج في معهد السينما العالي في عام 1967، حيث درس تحت إشراف مخرجين كبار كصلاح أبوسيف ويوسف شاهين وتوفيق صالح، قبل أن يدشن مسيرته السينمائية بإخراج فيلمه التسجيلي "صائد الدبابات" (1974)، الذي أعقبه بأكثر من عشرة أفلام بين تسجيلية وروائية قصيرة حتى نال لقب ”نجم السينما التسجيلية في السبعينات“.

وبحلول الثمانينيات، أخرج بشارة فيلمه الروائي ”العوامة رقم 70” (1982)، الذي مهرجان ُيعتبر التأسيس الحقيقي لما يسمى بـ”تيار الواقعية الجديدة في مصر“، ثم أتبَعه بعدّة أفلام تعاون فيها مع كتّاب معروفين مثل عبدالرحمن الأبنودي في ”الطوق والأسورة” (1986)، فايز غالي في ”يوم مر ويوم حلو" (1988)، وشاركه فيها ممثلين كبار مثل أحمد زكي، وشريهان، وفاتن حمامة، ومع بداية التسعينات، دشّن بشارة موجة أفلام الفانتازيا الشعبية بإخراج أفلام مثل ”كابوريا” (1990).

وإضافة إلى برنامج الترميم، ينشر المهرجان كتاباً يضم سيرة خاصة ل خيري بشارة ، معززًا بصور أرشيفية لم يسبق يشرها، من تحرير الناقد السينمائي محمد سيّد عبدالرحيم.