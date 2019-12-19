- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
"يا له من شعور أن تعود إلى اللعبة".. بتلك الكلمات علق المغني المغربي المثير للجدل سعد لمجرد، على مشاركته بالحفل الذي، أقيم أمس الآربعاء في بوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض.
لمجرد علق على الحفل في رسالة عبر صفحتها بموقع فيس بوك، وكتب: "أعزائي المعجبين، في الحفل أمس، عندما قلت اشتقت إليكم، قصدتها، فعلت حقا، ولا أستطيع الانتظار للقادم".
لمجرد الغائب عن إحياء الحفلات منذ سنوات، بسبب تورطه في قضيتي اعتداء جنسي، والسلطات الفرنسية أطلقت سراحه بشكل مؤقت، وشارك بإحياء الحفل مع مريم فارس، وفرقة ميامي الكويتية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حفله في موسم الرياض.. سعد لمجرد: "يا له من شعور أن تعود إلى اللعبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.