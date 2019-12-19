بعد حفله في موسم الرياض.. سعد لمجرد: "يا له من شعور أن تعود إلى اللعبة"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"يا له من شعور أن تعود إلى اللعبة".. بتلك الكلمات علق المغني المغربي المثير للجدل سعد لمجرد، على مشاركته بالحفل الذي، أقيم أمس الآربعاء في بوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

لمجرد علق على الحفل في رسالة عبر صفحتها بموقع فيس بوك، وكتب: "أعزائي المعجبين، في الحفل أمس، عندما قلت اشتقت إليكم، قصدتها، فعلت حقا، ولا أستطيع الانتظار للقادم".

لمجرد الغائب عن إحياء الحفلات منذ سنوات، بسبب تورطه في قضيتي اعتداء جنسي، والسلطات الفرنسية أطلقت سراحه بشكل مؤقت، وشارك بإحياء الحفل مع مريم فارس، وفرقة ميامي الكويتية.