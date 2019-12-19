صور وفيديو| زاب ثروت: أغنية "ياما" تجسد قصة حياة كل بنت مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان زاب ثروت إن أغنيته الأخيرة "ياما" تجسد معاناة البنت المصرية من واقع معيشتها في المجتمع "المنغلق" فكريًا.

ووصف زاب الأغنية بأنها "حكاية واقعية" تلامس حياة كل بنت مصرية، حاول خلالها تجسيد معاناتها اليومية والحياتية في وسط المجتمع المصري، والنظر لها بدونية.

وأوضح أن قصة الأغنية نفسها مستوحاة من مئات الحكايات المماثلة لنصف المجتمع، مشيرا إلى كون هذه التجربة الغنائية خاصة من نوعها ومغايرة عما قدمه من قبل.

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وغاصت الأغنية في أعماق حياة فتاة بسيطة من الأرياف تدعى "ندى"، عاشت في طفولتها صدمة وفاة أختها بمرض في القلب، لتقرر دراسة الطب والسعي لإيجاد علاج لهذا المرض لتحمي غيرها من نفس المصير، ويجسد الكليب تلك الصعوبات التي واجهتها لإقناع والدها للسفر إلى القاهرة للدراسة وكيفية مواجهتها الحياة في المدينة الضخمة وحدها والصراع المجتمعي والفكري، الذي ينتهي في نهاية الكليب بانتصارها وتحقيق حلمها، بتكريم الدكتورة ندى، على إسهاماتها الطبية والبحثية في إيجاد جهاز وعلاج يساعد مرضى القلب.

الأغنية قدمها مع المطربة دعاء السباعي والموزع الموسيقي ساري هاني، وأخرجت الكليب يارا عياش.