بقيمة 100 ألف دولار.. "القاهرة السينمائي" يتعاون مع "Viu" لدعم الأفلام القصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، بدء التعاون والشراكة مع منصة Viu للبث الترفيهي، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم المواهب المصرية الواعدة في صناع الأفلام القصيرة، عبر "برنامج Viu لدعم إنتاج الأفلام القصيرة"، وبموجب هذه الشراكة يتم تقديم دعم مادي تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، إلى 3 مشاريع على الأقل.

وبهذه المناسبة، أعلن المهرجان عن فتح الباب للمشاركة في البرنامج، أمام كل صناع الأفلام المصريين، أو ذوي الأصول المصرية، الذين يملكون سجلا إبداعيا متفردا من الأعمال الفنية غير الاحترافية، ويتعين على المشاركين تقديم نصوص أصلية في مراحل تطويرها الأخيرة، فضلا عن التعاقد مع شركة إنتاج لإطلاق العمل، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشروعات 20 يناير المقبل.

وفقا للمبادرة المشتركة التي تجمع بين Viu ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يتم تقييم الأعمال المتقدمة واختيار أسماء الفائزين في المسابقة خلال الربع الأول من 2020، عبر لجنة تضم عددا من الشخصيات البارزة وخبراء القطاع السينمائي، وذلك بناءً على مجموعة محددة من المعايير والشروط.

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جدير بالذكر أن الأفلام المختارة ستحمل علامة "إنتاجات Viu الأصلية"، وسوف تحظى بفرصة المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية، قبل طرحها بشكل حصري على منصة Viu.

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من جانبه، أعرب المنتج والمؤلف محمد حفظيـ رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته بالتعاون مع منصة Viu، الذي تمنح بموجبه فرص تمويل جيدة للمواهب الجديدة في صناعة السينما المصرية، وتقديم إنتاج متميز من الأفلام القصيرة تحت إشراف المتخصصين في القطاع السينمائي، مضيفا: "هذا جزء من مسؤولية المهرجان تجاه صناعة السينما المصرية والعربية، لتعود إلى عصرها الذهبي، عبر توفير المزيد من الدعم، الذي يساعد في تنفيذ مشاريع الأفلام".

وقال وسام قطان، نائب رئيس منصة Viu لمنطقة الشرق الأوسط: "نهدف من خلال تعاوننا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى تزويد صناع الأفلام الصاعدين بالبنية التحتية اللازمة عبر إطلاق هذه المسابقة المميزة، التي تسهم في ترسيخ دور VIU الرائد في تحفيز قطاع إنشاء المحتوى الإقليمي، من خلال إيصال صوت المبدعين الصاعدين ومنحهم الفرصة لاستعراض أفلامهم أمام خبراء القطاع، فضلاً عن عرضها حصرياً عبر منصتنا".