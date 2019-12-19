رفع علمي السعودية والمغرب وشكر محمد رمضان.. أول حفل لسعد لمجرد منذ أزمته - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا فيديو للفنان المغربي سعد لمجرد، خلال إحيائه حفلا بالرياض، وهو يرتدي علمه بلاده بجانب علم السعودية.

وعلق الحساب قائلا: "النجم سعد لمجرد يتشح بالعلمين السعودي والمغربي في بوليفارد الرياض".



وعزف وغنى لمجرد أغنية "لمن نشكي" وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وقدم سعد أغنية "انساي"، ووجه رسالة للفنان محمد رمضان: "تحية كبيرة لأخوي وصاحبي محمد رمضان كنت بتمنى يكون معايا اليوم وبقدم له تحية على الكلام اللي بيقوله دائمًا بحقي ميرسي محمد"

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ووجه لمجرد الشكر للملك محمد السادس، ملك المغرب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وأحيا سعد لمجرد حفله الأول بعد 3 سنوات من الغياب وقدم عدد كبير منه أغانية منها: "معلم، ودابا تزيان، سالينا، منذ أزمة اتهامه بالاغتصاب في فرنسا، مرتين، إذ أنه في حالة سراح مؤقت، ويجب عليه عدم مغادرة فرنسا إلا بإذن.

وطرح لمجرد أغنية سلام عبر قناته على يوتيوب قبل شهر، وحققت أكثر من 27 مليون مشاهدة.

ويستعد سعد حاليا لخوض أولى بطولاته في الدراما ويشاركه نجم مصري لم يعلن عن اسمه، ويعرض عبر Netflix.