غالية بن علي تكشف لـ"الخليج 365" كواليس مشاركتها في منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي عن أن حماسها للشباب، هو الذي شجعها على التقدم بطلب للمشاركة في منتدى شباب العالم، مؤكدة سعادتها بقبول طلبها وغنائها بالحفل، الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، ضمن فعاليات المنتدى في شرم الشيخ.

غالية تحدثت لـ"الخليج 365" عن مشاركتها، وقالت: "قدمت لمشاركتي مثل الكثيرين، وتم قبولها، وذلك لأني كنت مهتمة بالحضور في هذا التجمع الشبابي الكبير، لعدة أسباب أبرزها الاهتمام بقضايا الشباب، ورغبة لدي أن أفهم وأتعلم منهم، ولو بايدي أساعدهم يكون شرف لي".

وتابعت: "حضرت إلى شرم الشيخ في الليلة السابقة للحفل، وقدمت أعمالي في فقرة استمرت 15 دقيقة".

وعن رأيها في محاولة الإخواني الهارب محمد ناصر انتقاد مشاركتها، ووصفه لها بأنها "حالة" وليست "مطربة"، قالت بن علي: "لم يزعجني الأمر، ولم أكن أدري أنها قناة الإخوان، ولا أعرف المذيع أصلا، ولكن ما أستفزني هو قلة العلم بما أقدمه، واتهامي بأشياء خاطئة".

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وعن الرد الذي كتبته عبر صفحتها بموقع تويتر، قالت الفنانة التونسية: "حبيت أوضح للناس قد ايه الإعلام ممكن يأكل عيش ويشتغل لصالح حد بعيدا عن النزاهة، كان عندي ما يثبت ذلك".

وكتبت غالية في ردها: "غالية بنعلي مش مطربة.. صباح الخير.. مع أن الفيديو هزلي، إلا إني مرعوبة مما وصل إليه مستوى الإعلام اليوم في بلادنا من كذب وتأمر حتى أصبح تغييب إعلامي".

وأضافت: "خبر مشاركتي في المنتدى العالمي للشباب في شرم الشيخ بمصر صحيح، كما شاركت في منتديات أخرى حول العالم وهى فرص تعارف على شباب يطمح لبناء نفسه، والتعرف على تقنيين وفنانين وأساتذة ومختصين في ميدان الموسيقى والثقافة عامة، آتون من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الآراء والأفكار والتجارب وإلهام بعضنا البعض، فنحن لا ننتهي من خوض التجارب والتعلم منها.. وأن يكون ذلك تحت رعاية الدولة فذلك شيء رائع ومطمئن".