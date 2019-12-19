محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد، إن العرض المسرحي "ظل الحكايات" يعود مرة أخرى على مسرح الغد بالعجوزة من اليوم الخميس في الساعة الثامنة مساءً، ولمدة 15 يوما، نظرا للنجاح الجماهيري الذي حققه العرض خلال موسمه الأول في شهر نوفمبر الماضي.
جدير بالذكر أن "ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، يؤدي إلى دخول الإنسان لعالم أحلام أخرى، فالعرض رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى يبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية، ويغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام، وكذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.
"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.
كانت هذه تفاصيل خبر لمدة 15 يوما.. ظل الحكايات" يعود اليوم على مسرح الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.