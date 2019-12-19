تراند اليوم : بعد إعلان نيتها الاعتزال.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب



بعد أسابيع قليلة من إعلان نيتها الاعتزال، ظهرت الفنانة الكويتية الشهيرة أمل العوضي، في مقطع فيديو وهي مرتدية الحجاب والخمار.

وظهرت أمل في المقطع وهي تصور نفسها حيث قامت بالدعاء لنفسها بالهداية، قائلة:" اللهم اهديني يارب"، فيما رجح البعض أنها تقوم بإعلان دعائي.

وكانت الفنانة الكويتية فاجأت جمهورها مؤخرًا عبر مقطع فيديو بحديثها عن نيتها الاعتزال، وذلك بسبب ضغوط العمل والشهرة.

وقالت في مقطع فيديو نشرته أنها تعيش حياة مزدحمة وأنها متعددة الاهتمامات، وأنها تشعر منذ شهر أو أكثر بالملل مضيفة أنها تتمتع بالشهرة منذ العام 2006.

وأضافت أنها مرت بمراحل عدة في حياتها منذ كانت في الـ16 من عمرها مع الإشارة إلى أن مرحلة شهرتها الفعلية بعد الطفولة امتدت بين عاميها الـ20 والثلاثين.

وأعربت عن شعورها بالحيرة وعن رغبتها أحياناً بالتوقف عن العمل، مشيرة إلى أنه لا يسعها أخذ القرار الجدي وأن هذا يحتاج إلى اقتناعها التام بذلك.



