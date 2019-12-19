راغب علامة خلال تكريمه من «أنغامي»: النجاح غير مبني على المشاغبات وسعيد بالعلاقة الطيبة مع أحلام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - لمناسبة تخطي الفنان راغب علامة 150 مليون استماع على «تطبيق «أنغامي»، قامت شركة «أنغامي» في بيروت بتكريمه من خلال منحه مؤخراً درعاً في مقر الشركة، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية.

وفي هذا الإطار، أشار راغب لـ«الخليج 365 نت» «إلى أن الـ«150 مليون مستمع هو بمثابة 150 مليون تكريم بالنسبة له، خصوصاً أنه من أنغامي، وأهدي هذا التكريم لكل شخص سمعنا وما زال، ولكل شخص لم يسمعنا ويريد سماعنا».

من أجواء تكريم راغب علامة من قبل "أنغامي"



وبعد تسلم راغب الدرع قال: «هذا التكريم يجب أن يكون لـ«أنغامي» وليس لي، فعند وصولي إلى مبنى أنغامي، وأنا المدمن على هذا التطبيق، كنت أتوقّع أن أرى مكاناً جميلاً، ولكنّ ما رأيته فاق توقعاتي لأجد مكاناً مشرّفاً إلى هذه الدرجة، وهذا النجاح مردّه إلى كلّ فرد من أفراد هذه الشركة، والتكريم من هذا التطبيق اليوم مختلف عن كلّ جوائز التكريم التي تلقيتها في حياتي؛ لأن تطبيق أنغامي كرّمني فعلاً على «أنغامي»، التي قدّمتها طوال حياتي الفنيّة من خلال الجمهور الذي يتابعني عبره، وأنا من هذا الجمهور أتابع أيضاً ما يقدّمه كلّ الفنّانين، ولا أستمع إلى نفسي فقط».

درع تكريمي من "أنغامي" لـ راغب



وعن جديده قال راغب لـ«الخليج 365»: إن هناك «أغنية باللهجة الخليجية بعنوان «كان غيرك أشطر» سيطرحها مباشرة على الهواء يوم السبت المقبل في برنامج «ذا فويس»، وانتهى من وضع صوته عليها، وسيتمكن الجميع لاحقاً من سماعها على «أنغامي».

ذكرت أنت وباقي المتسابقين، أن برنامج «ذا فويس» هذا العام سيكون استثنائياً، ولكن البرنامج لم يلق الصدى المطلوب خصوصاً في لبنان، ما تعليقك؟

عربياً البرنامج ناجح جداً وفي لبنان لم تتم متابعته بسبب الثورة الحاصلة، ومن الطبيعي أن لا يتابعه أحد بسبب انشغال الناس بمتابعة ما يحصل في لبنان، وتركيزهم على الأحداث المباشرة الحاصلة في الشارع.



النجاح غير مبني على المشاغبات

راغب علامة وأحلام من تصوير حلقات "ذا فويس"



ولكن حتى البعض كان ينتظر أن يكون هناك شغب أكبر بينك وبين أحلام؟

النجاح غير مبني على مشاغبات، وجداً سعيد بالعلاقة الطيبة مع أحلام.

هل الحلقات المسجلة للبرنامج أثرت عليه سلباً؟

طبعاً أثر ذلك، والظرف الأمني في لبنان هو الذي جعلنا نقوم بحلقات نهائية وغير مباشرة.

اقرئي أيضا: ذا فويس يصل إلى المحطة الأخيرة بأربعة مواهب وجمهور "الخليج 365" يتوقع فوز فريق أحلام

Advertisements



هل سيقدم راغب أي عمل له علاقة بالثورة في لبنان؟

سبق وأن نبهت للثورة من خلال أغنية «طار البلد» التي طرحتها، وحصل معي مشاكل، لا بل المسؤولون السياسيون عملوا على منع بث أغنيتي في بعض الإذاعات، وما زال هناك بعض الإذاعات ملتزمة بطلبات عليا بوقفها.

متسابقو "ذا فويس" يشاركون راغب الغناء

راغب علامة خلال قطع قالب الحلوى



وكان لافتاً، وجود المتسابقين الأربع النهائيين في برنامج «ذا فويس» لحضور حفل التكريم؛ إذ قاموا بتصوير فيديو وغنوا أغنية «نسيني العالم» بمشاركة راغب ليتم عرضها نهار السبت في الحلقة النهائية من البرنامج.

كما شدّد راغب على أهميّة ما قدّمه المدرّبون الأربع خلال البرنامج، بالإضافة إلى مساندة أنغامي في دعم هؤلاء المشتركين، ونشر مواهبهم مثمّناً المجهود الكبير الذي بذله الجميع أثناء التدريبات وصولاً إلى النهائيات».

ومن المقرر، أن يستقبل راغب العام الجديد في العاصمة الأردنية، وتحديداً في حفل سيحييه في فندق «غراند حياة» عمّان.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"