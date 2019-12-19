تفاجأ أحد المعجبين بالفنان نبيل شعيل وهو يقود سيارته، حيث رحب المعجب بالفنان وقال له صاير بدوي. ورد عليه الفنان الكويتي قائلاً: ليش بالله وانيت أمريكي يعني صانعه بدوي، مما تسبب في ضحك المعجب على رده.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: معجب لـ نبيل شعيل.. صاير بدوي.. وهكذا رد الفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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