أثارت الإعلامية نادين البدير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما طالبت بتأنيث اللغة العربية في اليوم العالمي لها.
وكتبت البدير تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية قالت فيها: ”بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الحبيبة أطالب بتأنيثها وتخليصها من فوقية المذكر، متى يتحرك علماء النحو إن كانوا موجودين لتحديث اللغة وتطويرها لتتناسب مع عصر المساواة ووصول النساء لمواقع القرار“.
وتعرضت نادين البدير بسبب هذه التغريدة للهجوم إذْ اعترضوا على وصول المطالب بالمساواة للغة العربية أيضًا، مشيرين إلى أنه لا يوجد فوقية للمذكر على المؤنث في اللغة، فيما أشار آخرون إلى أنها تخطت الخطوط الحمراء لاعتبارها الرجال ليسوا بأكفاء وأن ما طالبت به عنصرية.
بعدها خرجت نادين لترد على منتقديها بعد تعرّضها لهجوم حاد واكتفت بتغريدة عبر موقع التدوين ”تويتر“، قالت فيها: ”قوْمي وإن بغوا عليّ كرام“، وحرص البعض على دعمها بعد تعرضها للهجوم من جانب متابعيها بسبب هذا المطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين البدير تثير ضجة على مواقع التواصل بمطالبتها تأنيث اللغة العربية.. وهكذا ردت على منتقديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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