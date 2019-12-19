تستمر الطفلة السعودية المعروفة بلجين أم رموش بإثارة الجدل وهذا من خلال فيديوهاتها التي تنشرها عبر اللايف وتتحدث بها بكل طلاقة عن نفسها وحياتها.
لجبن هي طفلة اشتهرت منذ سنوات عبر تطبيق سناب شات، وكانت قد أخفت اسم عائلتها. ولقبّها المتابعون بإم رموش بسبب استخدامها للمكياج بشكل مفرط وبسبب رموشها الطويلة.
كانت قد ظهرت منذ فترة قصيرة عبر فيديو مباشر وكشفت الطفلة أنّها تعرضت للتنمر خلال الأعوام الدراسية. فقد كشفت أنّ تلميذات “المتوسط” كنّ يضربنها واضافت: ” كانوا يدقون راسي بالجدار حتى ينزل دم”. والسبب هو كونها شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكملت أنّها عاشت بموقف سيئ جداً في هذه المرحلة، فقد تعرضت للتنمر وكانت وحيدة، وعاشت كآبة كبيرة فقط لأنّها شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الطفلة لجين أم رموش تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر في المدرسة بسبب شهرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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