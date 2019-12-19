الأحد.. الأوبرا تُحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش

تُحيي دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، الذكرى الـ45 لرحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، خلال حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 22 ديسمبر على المسرح الكبير.



يتضمن البرنامج نخبة مختارة من إبداعات الراحل منها "دايما معاك، ما قال لى وقلت له، يا حبايبى يا غاليين، أنا واللى بحبه، زمان يا حب، تصبح على خ، بقى عايز تنسانى ، يا زهرة فى خيالى ، إياك من حبى، لا

وعينيك، يا حلاوتك يا جمالك، ليالى الأنس، لحن الخلود وموسيقى الربيع – منحرمش العمر منك.. أداء حسام حسنى، عصام محكود، أجفان، محمود عبالحميد ، نهاد فتحى، وليد حيدر وعازف الناى محمود كمال.

المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم، ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش، إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا، التى كان لها دور مهم في التصدي

للاستعمار الفرنسي لسوريا.

بدأ فريد مشواره الفني بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر، وشقيقه فؤاد وأسمهان، وقام ببطولة 31 فيلمًا سينمائيًا، وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء، منهم، أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز، كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد، توفى الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 64 عامًا، تاركًا ألحانًا خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.