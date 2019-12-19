شاهد.. دينا فؤاد ترتدي النقاب من أجل الاختيار

فاجأت الفنانة دينا فؤاد جمهورها بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي ترتدي النقاب، وذلك من أجل الدور الجديد الذي تقوم به في

مسلسل "الاختيار".



من المقرر أن تجسد دينا شخصية نسرين عشماوي، زوجة الإرهابي هشام عشماوي، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، وانهالت عليها التعليقات

الإيجابية من متابعيها الذين أظهروا الكثير من الحماس في انتظار المسلسل.جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار"، من المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2019، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.