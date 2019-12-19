لهذا السبب.. شيرين رضا تعتذر لعامل نظافة

وجهت الفنانة شيرين رضا، اعتذارًا خاصًا لعامل نظافة، نشرت صورته عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر"، وذلك بعد تعرضه لموقف مهين.

ظهر عامل النظافة في الصورة وهو يتعرض للضرب من شابين بطريقة اثارت غضب شيرين، وعلقت علي الصورة قائلة: "انا اسفة يا عامل النظافة علي فعل تلك الزبالة". للضرب من شابين بطريقة اثارت غضب شيرين، وعلقت علي الصورة قائلة: "انا اسفة يا عامل النظافة علي فعل تلك الزبالة".

يذكر أن الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأازرقط، هو أخر أعمال شيرين رضا، التي شاركت فيها إلي جانب كل من: كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، هند صبري، نيللي كريم، اياد نصار، تارا عماد، تأيف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.



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