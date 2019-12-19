حديث عن مصالحة بين زينة عاشور وعمرو دياب بسبب هذه الصورة



تتواجد زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب في القاهرة، حيث كشفت عن خضوعها لجلسة تصوير بعباءة شرقية بعدسة مصور عمرو دياب كريم نور.

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زينة نشرت صورة من الجلسة، ووجهت الشكر لكريم لأنه جعلها تبدو بأفضل صورة ممكنة حسب وصفها، كما وجهت الشكر لمصممة القفطان.



صور كريم جعلت البعض يتساءل، عن طبيعة علاقة زينة عاشور بوالد أولادها عمرو دياب، إذ أنها لا تؤكد استمرار الزواج كما تدخلت لحذف معلومة نشرها قريب لها حول حدوث الطلاق، ورفضت التعليق على علاقة زوجها بالفنانة المصرية دينا الشربيني، وتفضل أن تشارك جمهورها لقطات من حياتها مع الأصدقاء ما بين لندن وأمريكا، وتظهر مع دياب في المناسبات الرسمية التي تخص أولادها فقط.

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وسبق أن وجهت زينة عاشور رسالة تحذيرية إلى ابنائها الثلاثة عبدالله وجنا وكنزي، طالبتهم فيها بالتعايش مع الأوضاع الجديدة، والمحت بطريقة غير مباشرة لوجود معلومات جديدة عليهم مواجهة العالم الجديد وفقا لمعطياتها.



يذكر ان دينا الشربيني خضعت لجلسة تصوير عند المصور نفسه قبل مدة.



