فن ومشاهير

نجوى كرم في زي بابا نويل وتوزع الهدايا على الأطفال

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farah.hassan 0 تبليغ

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كعادتها كل عام، تزور الفنانة نجوى كرم جمعيات خيرية، وتقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال، لإدخال البهجة إلى قلوبهم. وقد قامت نجوى بلفتة إنسانية من خلال زيارة قامت بها إلى جمعية "أيام الرجاء" أطلقت عليها شعار "ميلاد السلام".

 

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ودخلت على الأطفال بزي بابا نويل، وغنت ورقصت معهم وقدمت لهم الهدايا في محاولة منها لزرع البسمة على وجوههم.

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وقد أشاعت نجوى جوا من البهجة، وشكرها القيمون على الجمعية على مبادرتها الطيبة، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

 


يذكر أن نجوى كرم ستحيي ليلة رأس السنة بمشاركة الفنان وليد الشامي في مركز الحمراء العالمي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات.  

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