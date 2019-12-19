انطلاق "ابنة السفير" لـ أنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول وهذا موعد عرضه على "شاهد"

حظيت الحلقة الأولى من مسلسل "ابنة السفير" من بطولة أنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول، بإشادة واسعة من قبَل التركية التي أثنت بدورها على أداء نسليهان وأنجين، كما ذكر موقع "gecce" التركي أن المسلسل هزّ مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتاح الترند التركي ووصل إلى الترند العالمي.

وقد نجح المسلسل في كسب الرهان، رغم أنّه يُعرض بالتوقيت نفسه الذي يُعرض فيه مسلسلَا "الحفرة"، أحد أنجح المسلسلات في تركيا، ومسلسل "اسطنبول الظالمة".

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من جهة ثانية، كشف تطبيق "شاهد" على موقعه الإلكتروني عن بدء عرض مسلسل "ابنة السفير" بعد ساعات من عرضه في تركيا. ليكون قد حقّق ضربة موفقة ببثّ المشروع حصرياً على تطبيقه تزامناً مع الكشف عنه في بلده الأم.

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المسلسل من إنتاج «o3 ميديا» (المنضوية تحت mbc) بالشراكة مع شركة تركية. وتزامن عرضه، يعني انتهاء موضة أن يعرض العمل في العالم العربي بعد انتهاء عرضه بتركيا، وبالتالي بعد احتراق الأحداث، إذ أن الجمهور العربي بات يفضّل مشاهدة العمل مترجماً عبر المواقع الالكترونية المخصصة لعرض المسلسلات.

ويحمل «ابنة السفير» الكثير من الغموض والتشويق، ويروي قصة فتاة تدعى «ناري» (نسليهان) ومشاكلها مع حبيبها «سانجار» (أنجين) الذي افترقت عنه، لكنها قرّرت فجأة العودة إليه في ليلة زفافه.