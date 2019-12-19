بالصور: بيرين سات ونجمات تركيا يتألقن في حفل افتتاح "الهدية"

احتفل نجما مسلسل "الهدية" بيرين سات ومحمد جنسور بإطلاق المسلسل المقرر عرضه عبر "نتفليكس" في 27 دسمبر الجاري، بحضور أهم نجوم تركيا، من بينهم الينا بوز، وألتشين سانجو، وبينار دينيز وغيرهم من النجوم الذين حضروا لتهنئة زملائهم بالعمل الجديد.

وقد تألقت بيرين بفستان قصير، وتسريحة شعر بسيطة، وغاب زوجها كينان دوغلو عن الحفل.

ويأتي هذا العمل ليعيد بيرين بعد غياب طويل عن الشاشة.

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وقد أعلنت "نتفليكس" الشرق الأوسط، أنّها ستتيح عرض المسلسل لجمهورها في الدّول العربية، وهو مسلسل مقتبس من الرواية الخيالية (صحوة العالم)، وستلعب فيه بيرين دور رسامة تمتلك قوّة خارقة وتسعى لكشف النقاب عن أسرار ماضيها.

ويأتي هذا المسلسل بعد نجاح مسلسل "الحامي" الذي أنتجته الشبكة للممثل التركي شاتاي أولوسوي، وامتدّ على عدّة أجزاء محققاً نسب مشاهدة مرتفعة.

وكانت آخر أعمال بيرين، مسلسل "السلطانة كوسيم" في موسمه الأوّل، الذي انسحبت منه وحلّت بديلة عنها في موسمه الثاني الممثلة نورغول يشلشاي، وقيل يومها إنها انسحبت بسبب فشل المسلسل في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وبعدها لم تتعاقد على أي عمل.

وقد أكدت الصحافة التركية، أنّ بيرين تلقّت عرضاً ثانياً من "نتفليكس" قبل عرض المسلسل الجديد، للتعاقد معها على مسلسل آخر.

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