فيديو... مي العيدان عن توائم دكتورة خلود: لا يتمتّعون بالجمال وشكلهم باهت

شنّت الإعلاميّة الكويتيّة مي العيدان، هجوماً عنيفاً على الدكتورة خلود وصل حدّ السخرية من أولادها التوائم.

وبالتزامن مع قيام أمين بمعايدة زوجته خلود بمناسبة عيد ميلادها، متمنياً أن تبقى حبيبته الوحيدة مدى العمر، شنّت العيدان هجوماً على خلود، وانتقدت طريقتها في التعامل مع توائمها الثلاث، وحجبهم عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لمدة 8 اشهر، ومن ثم إظهارهم قبل عدة أسابيع.

وقالت بما أنّ التوائم باتوا تحت الأضواء، أصبح يحقّ للجميع إبداء رأيه بهم، وتابعت "الفاشينيستا خلود وزوجها أمين تسببا بوقف حياتنا لمدة 8 أشهر، لا سفر ولا عمل، من أجل مشاهدة شكل توائمهم حتى أننا لم نكن ننام".

وتوجّهت إلى الزوجين قائلة "أنتما طرحتما صور أولادكما في العلن وهناك من أبدى أعجابه بهم، لكنّي شخصياً لم أجد أنهم يتمتعون بالجمال، بل أن جمالهم باهت. مع أنهم شقر ويملكون عيوناً ملونة ولكنهم باهتون".

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ولم ترد خلود على تصريحات مي التي وصفها متابعيها بالقاسية جداً، خصوصاً انها تتناول أطفالاً رضّع.





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