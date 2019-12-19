رغم الخلاف .. أصالة تغني لأنغام ” حالة خاصة جدا “

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية ” أصالة ” وهي برفقة إحدي صديقاتها وهما يغنيان أغنية ” حالة خاصة جدا ” للفنانة المصرية ” أنغام ” في كواليس تحضير عمل فني جديد لأصالة.

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول هل تم الصلح بينهما أم إنه سيكون قريبا .

حيث نشبت خلافات وقطيعة بين كلا من أصالة وأنغام بعد زواج الأخيرة من الموزع المصري ” أحمد إبراهيم ” زوج إبنة شقيقة المخرج ” طارق العريان ” زوج أصالة .