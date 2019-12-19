سمية الخشاب تثير الجدل من جديد حول زواجها سرا بعد ظهورها مرتدية ” دبلة “

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة لها والتي ظهرت فيها وهي ترتدي دبلة وخاتما في يدها اليسرى .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بين المتابعين حول حول زواجها سرا وعدم الإفصاح عن هذه الزيجة .