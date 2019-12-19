شاهد .. فنان لبناني يكشف عن تعاطيه للمخدرات

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - تداولت عددا من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنان اللبناني ” عامر زيان ” من المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال زيارته لجمعية تكافح تعاطي المخدرات .

وكشف عامر زيان في تصريحات صحفية له إنه خاض تجربة تعاطي المخدرات بنفسه وإنها كانت تجربة صعبة للغاية وصعب الخروج منها بسهولة .

وعن كيفية الخروج من هذه المشكلة أشار إلى أهمية الصلاة والتحكم بالأمر والإرادة القوية الصلبة .. وأن يتعلم الشخص طريقة التفكير الصحيحة والتفريق بين الصواب والخطأ .

وأشاد عامر زيان بمجهودات الجمعية في العمل بهذا الطريق وأكد على إنه على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم المساعدة والدعم للجمعية .

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وتفاعل الكثير من المتابعين على مقطع الفيديو والذين أشادوا بشجاعة عامر زيان في الحديث عن تجربته مع المخدرات وعن الدور الذي يقوم به حاليا في التوعية بمخاطر هذه المشكلة وتقديم الدعم .

كما نشر الفنان عامر زيان عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري عددا من المقاطع المصورة والصور التي التقطت له خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق حملة ” لا للمخدرات ” الذي تنظمه جمعية ” جاد ” أو ” شباب ضد المخدرات ” .