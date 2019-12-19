ميريام فارس تتألق في أولى حفلاتها بالسعودية وتتخلى عن الرقص.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفلها الغنائي الاول في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

ميريام فارس، بدأت حفلها على نغمات أغنية “قومي قومي”، والذي تخلت فيها للمرة الأولى عن رقصتها الشهيرة التي تؤديها في فيديو كليب الأغنية وتحرص على أدائها في كافة حفلاتها الفنية، وذلك لمناسبة شروط الحفلات بالسعودية والتي تمنع الرقص وتلزم النجمات بالملابس المحتشمة.

ميريام، اختارت لإطلالتها خلال الحفل جمبسوت يجمع بين الفضي والذهبي، وقدمت باقة مميزة من أهم أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خاصة أغنية “حبيبي سعودي”.

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الفنانة اللبنانية عبرت عن سعادتها للمشاركة في حفل بالسعودية للمرة الأولى قائلة:”حلم وعم يتحقق كنت كل عمري أحلم إني أقف على خشبة مسرح بالسعودية وأحيي حفلا جماهيريًا وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللي بدي أشكره على هذا التطور والازدهار الذي تشهده المنطقة يوم بعد يوم”.

وأضافت: “بكل صراحة أخباركم تصل ليس للوطن العربي فقط ولكن للعالم كله كل العالم يحكي عن السعودية والازدهار الذي يحدث فيها، و اسمحوا لي أقدم شكر وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، والذي أسميه عراب الفن العربي لأنه إنسان يحب الفن ويقدره ويعطيه حقه وأكيد بدي أشكر شركة روتانا الأستاذ سالم الهندي وكل القائمين على هذا الحفل وإنجاحه”.

وكانت الإعلامية اللبنانية والبرلمانية بولا يعقوبيان، قد أعلنت مؤخرًا عن تبرع ميريام فارس، عن أجرها في حفلها الأول بالسعودية لصالح الأعمال الخيرية في لبنان، ويشارك ميريام خلال الحفل الفنان المغربي سعد لمجرد، وفريق ميامي.