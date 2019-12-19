حفل زفاف ثاني لمشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الفنان أحمد خميس بزفافهما للمرة الثانية، في حفل ضخم بأحد القاعات الكبرى.

الفنانة الماراتية تألقت في الحفل بإطلالتين، الأولى بفستان زفاف شديد الأناقة منفوش من أسفل وله ذيل طويل، أما الإطلالة الثانية فكانت بفستان أوف وايت طويل.

كما ظهر خميس بإطلالتين، الأولى بالعباءة الخليجية التقليدية، أما الإطلالة الثانية فكانت ببذلة سوداء مينة بخطوط بيضاء..

خميس قال لزوجته مشاعل خلال الحفل: “تقبلين تتزوجيني للمرة الثانية”، لترد الفنانة بـ “نعم”، وسط صيحات الحضور، فقام الفنان بإلباسها شبكة جديدة.

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وكانت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الفنان أحمد خميس قد نشرا مؤخرا مقاطع فيديو من بروفة حفل زفافهما الثاني.

الفنانة الإماراتية ظهرت في البروفة بفستان زفاف شديد الأناقة، مطرز بالكامل ومنفوش من أسفل، ووضعت على رأسها طرحة زفاف طويلة، وتزينت بمكياج قوي.

فيما ارتدى زوج مشاعل الملابس التقليدية للعرس، وهو عبارة عن “عباءة وشال”، وعلقة مشاعل على الفيديو قائلة: ” من بروفة عرسنا الجديد شو رأيكم”، فيما كتب خميس: “حين نعشق لا نختار من نعشقهم، ولكن القدر يقودنا لأشخاص قد نجن بعشقهم”.