محمد صلاح يحصل على لقب جديد غير متوقع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة فريقه أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية، وفاز “الريدز” بهدفين مقابل هدف.

مركز الدراسات الرياضية السويسري CIES - الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم – منح محمد صلاح، لقب «المدفعجي» في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال عام 2019.

وبحسب “روسيا اليوم” فقد أرجع المركز المتخصص في تحليل أداء اللاعبين السبب لقدرة اللاعب الفائقة على التسجيل من خارج منطقة الجزاء بدقة عالية، وكان آخرها هدفه بمرمى واتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

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المركز الدولي نشر قائمة بأفضل اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى خلال عام 2019 وجاء صلاح في المركز الـ29 برصيد 334 نقطة، بينما تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة أفضل لاعبي العالم، بـ 422 نقطة، وهو ما يتوافق مع الجوائز التي حصدها اللاعب مثل الكرة الذهبية، وغيرها من الألقاب التي انهالت على اللاعب خلال الأيام الماضية.

الدراسة أثارت الجدل بسبب غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة أفضل 30 لاعبا في أوروبا وفقا لمركز الدراسات الرياضية السويسري CIES، إذ حل نجم يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي، في المركز 31 برصيد 332 نقطة.

المغربي كريم زياش لاعب أياكس الهولندي حل ثانيا بـ 373 نقطة، أمام البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بـ367 نقطة، وزميليه كيليان مبابي بـ363 نقطة، وآنخيل دي ماريا بـ361 نقطة، اللذين حلا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، جاء في المركز الحادي عشر كأفضل مدافع في القائمة، فيما جاء البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، ثامنا كأفضل لاعب خط وسط في القائمة.