إليسا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية وتحذر متابعيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، باليوم العالمي للغة العربية، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

إليسا، كشفت من خلال التغريدة عن القرار الذي اتخذته خلال الفترة الأخيرة حول الكتابة باللغة العربية قائلة: “من فترة قررت غرّد أكتر باللغة العربية يللي بعشق كل تفاصيلها وسحرها”.

وأضافت: “في اليوم العالمي للغة العربية، بدعي بس تكون هاللغة لغة سلام تواصل بين كل الناس، ونكون سفراء لإلها بالعالم بأحلى صورة”.

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وكان عدد من المشاهير قد حرصوا على الاحتفال باليوم العالمي للغو العربية والذي يتوافق مع تاريخ اليوم 18 ديمسبر، ومنهم الإعلامي اللبناني نيشان، والذي غرد عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، والذي استعان فيهبآية قرآنية جاء فيها: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّاَّ لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ”. وأنهاها بهشتاج اليوم العالمي للغة العربية.

من ناحية أخرى، كانت إليسا حذرت متابعيها من استخدام السباب والشتائم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدة على أنه في حال عدم تخليهم عن هذه العادة ستلجأ إلى طريقة لا تحبها وهي حظر كل من يقوم بذلك.