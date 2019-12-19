عزاء المخرج ياسر زايد بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء المخرج المصري الراحل ياسر زايد، بمسجد الشرطة بصلاح سالم، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والمخرجين.

فقد شهد العزاء حضور كل من هشام سليمان رئيس شبكة قنوات dmc، وحازم شفيق رئيس شبكة قنوات on e والحياة، والمخرج المسرحى ياسر صادق، والفنانة مروة حسين، والفنانة إنجى شرف.

كما حضر المخرج عمر عبد العزيز، والكاتب وحيد حامد، والفنانة ألفت إمام، والفنان سمير حكيم، والفنان مجدى بدر، والفنان تامر عبد المنعم، وغيرهم.

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وتلقى العزاء شقيقة المخرج الراحل السيناريست نشوى زايد، وشقيقه شريف زايد، وابن عم الفقيد أحمد زايد.

وكان المخرج المصري ياسر زايد، مخرج مسلسل «الضاهر»، قد توفي منذ عدة أيام وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

ويعرض لـ “زايد” حاليا مسلسل “الضاهر” عبر قناة الحياة، بعد عدة سنوات من التوقف، والمسلسل من بطولة الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.