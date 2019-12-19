عبير صبري تلتقي أقدم بواب في مصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية عبير صبري جمهورها في صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

عبير ظهرت مع أقدم بواب في مصر، وكتبت معلقة: «عم معروف أقدم بواب في مصر في عمارة طلعت حرب اتعرفت عليه وأنا بصور فيلم اتنين طلعت حرب واتكلمن كتير الناس القديمة دي حلوة أوي وطبعا معانا الفنان الكبير محمود قابيل والمخرج مجدي أحمد علي».

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جمهور عبير صبري عبر عن إعجابه بالصور، ولكن اعترض الجمهور على جملتها «الناس القديمة دي جميلة اوي»، واعتبر عدد منهم أن هذا التعبير لا يليق.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان حسين فهمى، وسمير صبري، أحمد وفيق، دلال عبد العزيز، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدى، ومن إخراج مجدى أحمد علي.

الفنانة المصرية ظهرت مؤخرا برفقة زوجها المحامي أيمن البياع في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ولفتت الأنظار بتقبيلها له على السجادة الحمراء.

عبير شاركت في الموسم الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، حيث قدمت حكاية «براد شاي» برفقة هاني عادل وهبة مجدي.