سهر الصايغ تتلقى العزاء في وفاة والدها بحضور النجوم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
استقبلت الفنانة المصرية سهر الصايغ، العزاء في والدها الراحل الدكتور محمد الصايغ، والذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بمسجد المشير طنطاوي، بقاعه الإيمان بالتجمع الخامس.
وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في العزاء وتقديم واجب العزاء و منهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وسامح حسين، وأمل رزق وابنتها لمى كتكت، والمنتج هشام شعبان وعدد آخر من أصدقاء وأقارب سهر وأصدقاء أشقائها.
سهر الصايغ، ترتبط حاليا بتصوير مسلسلين جديدين هما “النهاية” مع يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، و”قوت القلوب” مع ماجدة زكى وتأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة من 45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي.
واعتذرت سهر عن المشاركة في عرض مسرحية “المتفائل” مع سامح حسين بالإسكندرية بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر، بسبب انشغالها بتصوير المسلسلين، وذلك بعد عرضها 75 ليلة على المسرح القومي بالعتبة، ليتم الاستعانة بالممثلة الشابة حنان عادل بدلا منها بشكل مؤقت.
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