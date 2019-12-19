يسرا بـ«دهب عيرة» في رمضان 2020

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة مع المنتج الكبير جمال العدل ممثلا عن شركة العدل جروب على تقديم مسلسل “دهب عيرة “، من بطولة النجمة المصرية الكبيرة يسرا، لعرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2020، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج هانى خليفة.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أبرمت تعاقدا سابقا مع العدل جروب على مسلسل “النصابين”، وهو اسم مؤقت، من بطولة النجمة نيللى كريم، وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى، لعرضه فى موسم دراما رمضان 2020.
وكانت الفنانة المصرية إسعاد يونس، قد حرصت على تهنئة الفنانة يسرا، على تكريمها من جمعية أمريكا للإعلام الخارجي بواشنطن خلال الفترة الماضية.
الفنانة يسرا، قالت خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، والمذاع عبر فضائية dmc، إن هذه الجمعية تقدم ورش عمل في السيناريو والإخراج في مصر وبعض الدول، ويهمها جدًا المنطقة العربية”.
وعن سر بكائها خلال التكريم قالت، إن المقدمة اللي قدمهوها بها فزعت منها لأنها لم تكن تتوقع ذلك، وأن التكريم هناك قصة كبيرة جدًا.
وقالت يسرا إنه بالكاد تجد 3 اشخاص فقط هم من يكرمون، وذلك على خلاف التكريمات لدينا والتي يتم فيها تكريم 200 شخص “وحتى الكراسي أيضًا يتم تكريمها”.
وعن الجائزة قالت يسرا: كانو يريدون إعطائها لي منذ عام مضى أو عامين ولكنها لم تكن متفرغة لتسلمها.
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