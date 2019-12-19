أفلام نادرة لمصور سعودي في "البحر الأحمر" السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية محمود صباغ أن المهرجان سيكرم في دورته الافتتاحية في مارس/آذار 2020 المصور السعودي صفّوح نعماني (1926 - 2016).

ويعرض المهرجان للجمهور للمرة الأولى فيلماً تسجيلياً نادراً له عن رحلة الحج من إنتاج 1963، إضافة إلى عرض فيلم يدمج لقطات سينمائية لمدينة جدة لم يسبق عرضها اتخذت بكاميرا المصوّر الشخصية في الفترة بين 1954 و1968.

وأوضح صباغ أن اكتشاف فيلم متكامل يعود تاريخ إنتاجه إلى 1963 يضيف عنصراً أصيلاً لقصة السينما السعودية عبر إضافة فيلم يندرج ضمن سلسلة الأفلام التأسيسية.





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وأشار إلى أن فيلم "الحج إلى مكة" الذي صُوّر بتصريح رسمي في موسم حج 1963، هو فيلم تسجيلي ملوّن مدته 35 دقيقة، استخدم فيه المصوّر خبرته في معرفة أدق تفاصيل مكة المكرمة الجغرافية ليقدّم وثيقة محلية غير استشراقية لرحلة قدوم الحجاج إلى مكة المكرمة، تميزت بالمشاعر الإنسانية، مؤكداً أنه لم يسبق أن عرض الفيلم من قبل سوى في عروض خاصة أو محدودة.

ويقدم المهرجان للجمهور لأول مرة بانوراما سينمائية عن مدينة جدة تتراوح تواريخ تصويرها من 1954 إلى 1968، تعود للمجموعة الفيلمية الخاصة بالمصوّر نعماني، التي صورها بكاميرات 16 مللم شخصية.

وأوضح أنها تنطوي على مشاهد نادرة توثق تاريخ التحولات العمرانية والحضرية التي عاصرتها المدينة خلال عقدي الخمسينيات والستينيات الميلاديين، لافتاً إلى أنه تم تحميض وترميم 5 شرائط خام تعود للمصوّر نعماني في ألمانيا، ومن ثم قامت إدارة المهرجان بتنسيقها ودمج مختاراتها في فيلم قصير تبلغ مدته نصف الساعة، سوف يكون جاهزا للعرض أمام الجمهور.